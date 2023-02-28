Руслана Ротаня призначили виконувачем обовʼязків головного тренера збірної України з футболу

Українська асоціація футболу оголосила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обовʼязків головного тренера збірної України.
Ротань також працюватиме в молодіжній збірній та ФК «Олександрія».
За угодою, він виконуватиме обовʼязки до набуття чинності контракту із Сергієм Ребровим, який до кінця сезону працює з клубом «Аль-Айні» з ОАЕ. Із Ребровим договір планують укласти до 30 липня 2024 року з можливістю його продовження за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.
- Руслан Ротань у минулому був півзахисником клубу «Дніпро», київського «Динамо» та Національної збірної України. Наразі він тренер клубу «Олександрія» і молодіжної збірної.