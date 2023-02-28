На орбіту Землі вивели Starlink нового покоління. Ілон Маск показав розгортання супутника в космосі

Аерокосмічна компанія SpaceX Ілона Маска вивела на орбіту Землі першу партію нових супутників Starlink V2 Mini — загалом 21 апарат. На орбіту їх доставила ракета Falcon 9. Старт відбувся 28 лютого о 01:13 за Києвом.

У компанії розповіли, що запустили тестову партію Mini V2, щоб у майбутньому розгорнути повноцінну місію Starlink V2. Доставлені на орбіту супутники менші за попередні, але більш потужніші — вони мають у чотири рази більшу пропускну здатність.

Ілон Маск у своєму Twitter показав процес розгортання на орбіті одного з V2 Mini.