«Ми маємо бути готовими до всього». На кордоні з Молдовою ЗСУ будують фортифікаційні споруди

ЗСУ на кордоні з Молдовою посилили заходи безпеки та будують фортифікаційні споруди.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністровʼя, від моменту повномасштабного вторгнення Сили оборони посилили цей напрямок… Не тільки посилюється контроль, але й будуються інженерно-фортифікаційні споруди», — зазначив Демченко.

За його словами, кордони з Білоруссю та Молдовою вимагають посиленої уваги.

«Через підступність ворога ми розуміємо, що будь-якої миті можуть бути провокації. Ми маємо бути готовими до всього», — додав речник.