Повітряні сили ЗСУ: Пошкодження російського літака А-50 не вплине на можливість атакувати Україну

Імовірні вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом та пошкодження російського літака А-50 не вплине на можливість росіян атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе.
Про це в ефірі телемарафону сказав спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, таких літаків у росіян є близько девʼяти, а модернізованих — половина від цієї кількості.
«Безумовно, для України це гарна новина [підрив літака], що тут говорити. Цей літак постійно в повітрі, проводить радіолокаційну розвідку, сканує територію, коли працюють наші засоби ППО, виявляє їхнє місцезнаходження, відстежує зліт, посадку та напрямки руху нашої авіації», — зазначив Ігнат.
Речника також запитали, чи варто довіряти подібним повідомленням про знищення літака, оскільки офіційних підтверджень не було.
«Я довіряю. У мене є свої джерела інформації, але я не можу вам їх сказати», — пояснив він.
- 26 лютого стало відомо про вибухи на військовому аеродромі «Мачулищі» під Мінськом та пошкодження російського літака та снігоприбиральної техніки. За даними активістів, ціллю атаки був літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 рф. Унаслідок двох вибухів нібито постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Голова громадської організації колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров повідомив, що удар здійснили білоруські партизани за допомогою дронів.
- Росія постійно використовує білоруські аеродроми для своїх літаків. Зокрема, з «Мачулищів» періодично злітають винищувачі, які є носіями ракети «Кинджал», яка недосяжна для української ППО.