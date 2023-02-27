Голова BYPOL розповів деталі ймовірного підриву російського військового літака А-50 в Мачулищах

Голова громадської організації колишніх білоруських силовиків BYPOL Олександр Азаров розповів деталі «акції» з підриву літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 в Мачулищах.

Як передає білоруський відділ «Радіо свобода», А-50 у Мачулищах був флагманським лайнером російській армії. Він проводив розвідку української території і саме з ним у повітря піднімалися гіперзвукові ракетні комплекси «Кинджал».

«Повідомляють, що таких літаків у росії лише дев’ять, я навіть читав, що їх менше — 4. Кожен такий літак коштує $330 мільйонів. Звичайно, не можна сказати, що ми вирішили підірвати резиденцію Лукашенка. Ми робимо те, що працює. Все залежить від обставин», — зазначив він.

Російський сайт «Царьград» повідомив, що атаку на літак А-50 здійснили одразу шість дронів, більшість з яких були збиті на підльоті до об’єкта.

«Кількість дронів поки називати не будемо. Але можу підтвердити, що це була атака дронами. Нехай спецслужби самі попрацюють і спробують визначити, скільки їх було», — каже Олександр Азаров.

За словами співрозмовника, найбільш важливим і складним у цій ситуації була підготовка евакуації людей, які в цьому брали участь. Подробиці евакуації Азаров розповідати не хоче, тільки каже, що учасників операції було небагато.

«Я особисто ще не спілкувався з учасниками цієї акції, оскільки вони вже покинули країну. Зараз вони в безпеці, тому зараз все нормально», — розповідає Азаров.

«Радіо свобода» також оприлюднила фото, як виглядав російський літак А-50 на авіабазі в Мачулищах перед нібито підривом.

Білоруські офіційні ЗМІ та провладні блогери поки не коментують те, що сталося в Мачулищах. Повідомлень про те, що це фейк, немає, але й офіційних підтверджень підриву літака немає.

«Кожен озвучує ту версію, яка йому вигідна. Якби ми точно не знали, що це білоруські партизани, ми б нічого не казали. «Лукашисти» кажуть, що нас контролюють спецслужби іноземних держав, це неправда. Білоруські партизани діють самостійно. Нехай «лукашисти» очікують продовження», – підсумував керівник BYPOL.