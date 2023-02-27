Запуск місії SpaceX Crew-6 з російським космонавтом скасували в останні хвилини

Запуск місії NASA та SpaceX Crew-6 скасували в останні хвилини через проблеми з наземними системами. Місія повинна була відправити на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів — командира корабля Стівена Бовена та пілота Вуді Хобурга із NASA, астронавта із ОАЕ Султана Аль-Нейаді, а також російського космонавта Андрія Федяєва.
Наземні космічні системи складаються з кількох основних компонентів, які включають у себе наземні станції, центри керування польотами, наземні мережі, віддалену інфраструктуру та стартові комплекси.
У SpaceX повідомили, що проблеми сталися у системі подачі палива у двигуни (TEA-TEB). Місію відклали на невизначений час.
- У липні 2022 року NASA і «Роскосмос» підписали угоду про перехресні польоти — американські астронавти літатимуть на МКС на борту російського космічного корабля «Союз», а російські космонавти підніматимуться на борт приватних американських кораблів (переважно від SpaceX). США та рф продовжують працювати над спільними запусками, попри погіршення відносин через російське вторгнення в Україну.