Росія вночі атакувала Україну дронами, 11 з них вдалось збити. Загинула людина

Уночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити.

Про це повідомив Генеральний штаб.

У Хмельницькому пролунали три вибухи, у Київській та Чернігівській областях працювала Протиповітряна оборона.

Крім цього, вночі росія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300, один із запущених снарядів ймовірно впав у воду. Пошкоджено один з об'єктів інфраструктури, люди не постраждали.

Пізніше глава області Сергій Гамалій повідомив про одну загиблу людину, ще четверо поранені. В місті постраждали будинки, досі гасять пожежі.