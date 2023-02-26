Нардепи пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

Понад 150 нардепів підписалися під пропозицією до столичної влади перейменувати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Вони пропонують назвати його імʼям одну з вулиць біля будівлі МВС.
Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп Галина Янченко.
«Денис був прекрасним другом і дуже світлою людиною, професіоналом своєї справи та великим державником. Тому вважаю своїм моральним обовʼязком запустити ініціативу по увіковічненню памʼяті Дениса», — зазначила вона.
Також Янченко підкреслила, що наступного тижня матиме зустріч із цього питання з київською владою.
- 18 січня 2023 року в місті Бровари Київської області, поруч із дитячим садком і житловим будинком впав гвинтокрил. На борту було керівництво МВС, яке летіло у відрядження. Загинули 14 людей, зокрема одна дитина, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін і державний секретар Юрій Лубкович.