Нардепи пропонують назвати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Монастирського

Понад 150 нардепів підписалися під пропозицією до столичної влади перейменувати одну з вулиць у Києві на честь загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Вони пропонують назвати його імʼям одну з вулиць біля будівлі МВС.

Про це у своєму Telegram-каналі написала нардеп Галина Янченко.

«Денис був прекрасним другом і дуже світлою людиною, професіоналом своєї справи та великим державником. Тому вважаю своїм моральним обовʼязком запустити ініціативу по увіковічненню памʼяті Дениса», — зазначила вона.

Також Янченко підкреслила, що наступного тижня матиме зустріч із цього питання з київською владою.