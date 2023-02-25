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Міноборони рф, розвідка та Богуслаєв. ЄС оприлюднив нові санкції проти росії

Автор:
Олег Панфілович
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Європейський Союз оприлюднив перелік юридичних і фізичних осіб, які потрапили під санкції в рамках десятого пакета обмежень.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

Обмеження запровадили проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. Серед них — Міністерство оборони росії, Служба зовнішньої розвідки рф і низка компаній оборонного сектору. Крім того, санкції запроваджуються проти компаній, зокрема виробників іранських безпілотників Shahed та їхнього керівництва. Під обмеження також потрапили:

  • уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова;
  • виконавчий директор медіагрупи «Россия сегодня» Кирило Вишинський;
  • заступник командувача військ Південного військового округу Олексій Авдєєв;
  • командувач Повітряно-десантними військами рф Михайло Теплинський;
  • командувач Ракетними військами стратегічного призначення рф Сергій Каракаєв;
  • головний редактор «Россия 24» Євген Бекасов;
  • колишній генеральний директор «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв.

З організацій до санкцій включено Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, автомобільну групу «ГАЗ» та низку підприємств «Росатома».