Міноборони рф, розвідка та Богуслаєв. ЄС оприлюднив нові санкції проти росії

Європейський Союз оприлюднив перелік юридичних і фізичних осіб, які потрапили під санкції в рамках десятого пакета обмежень.

Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.

Обмеження запровадили проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. Серед них — Міністерство оборони росії, Служба зовнішньої розвідки рф і низка компаній оборонного сектору. Крім того, санкції запроваджуються проти компаній, зокрема виробників іранських безпілотників Shahed та їхнього керівництва. Під обмеження також потрапили:

уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова;

виконавчий директор медіагрупи «Россия сегодня» Кирило Вишинський ;

; заступник командувача військ Південного військового округу Олексій Авдєєв;

командувач Повітряно-десантними військами рф Михайло Теплинський;

командувач Ракетними військами стратегічного призначення рф Сергій Каракаєв;

головний редактор «Россия 24» Євген Бекасов;

колишній генеральний директор «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв.

З організацій до санкцій включено Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, автомобільну групу «ГАЗ» та низку підприємств «Росатома».