Генштаб: Окупанти облаштували катівню у Василівці Запорізької області

Окупанти облаштували катівню у Василівці Запорізької області.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що в місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують патріотично налаштованих громадян», — йдеться у повідомленні.

Генштаб також повідомив, що всі підрозділи «силових структур» окупованої Донеччини з 1 березня переходять на функціонування за російським законодавством. «У звʼязку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі», — йдеться в повідомленні.