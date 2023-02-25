Генштаб: Окупанти втратили в Україні вбитими ще 650 військових і 12 танків

Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 25 грудня. За минулу добу окупанти втратили вбитими ще приблизно 650 військових, 12 танків, девʼять бронемашин, 10 артилерійських систем та одну РСЗВ, 11 одиниць автотехніки, два безпілотники та гелікоптер.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Щодо оперативної обстановки на фронті, то за добу ЗСУ відбили понад 70 атак на пʼяти напрямках. Основні зусилля ворог зосередив на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.