В Осло за бійку біля бару затримали колишнього командира «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва

У столиці Норвегії, в Осло затримали 26-річного Андрія Медведєва, який є колишнім командиром з «ПВК Вагнера». Йому висунили звинувачення в насильстві.

Про це повідомляє норвезький телеканал TV2.

Ідеться про інцидент біля пабу Andyʼs в Осло в ніч проти 22 лютого. За даними поліції, Андрій Медведєв поводився агресивно і бився з іншим клієнтом закладу.

Його адвокат процитував свого підзахисного: «Після вживання алкоголю в місті сталося непорозуміння». Прокурор заявив, що колишній «вагнерівець» вдарив ногою офіцерів поліції, через це його також звинувачують в насильстві щодо державного службовця.

Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак не визнав себе винним.