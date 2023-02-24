«Лише думки». Зеленський прокоментував «мирний план» Китаю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представлений Китаєм «мирний план» — це не декларація або резолюція, а лише «думки». Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну. Питання, що йде за словами від китайської сторони.
«Там говориться про територіальну цілісність, але не вказано, якої саме країни. Але наша цілісність порушена. Там говориться про ядерну безпеку. Це важливо. Це співпадає з інтересами світу», — заявив Зеленський.
На думку президента, ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна, але так званий «мирний план Китаю — важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цьому процесі.
«Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить — на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю росії. Для мене це дуже важливо, це пункт номер один... Я роблю все, щоб не допустити цього», — сказав Зеленський.
На думку президента, у «мирному плані» Китаю немає найголовнішого — поваги до територіальної цілісності, виведення всіх російських військ з території України.
- Міністерство закордонних справ Китаю опублікувало «мирний план» врегулювання війни рф проти України. Пекін закликає до переговорів. Він містить 12 принципів, які, на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни рф проти України.
- Слово «війна» в документі не згадується — в англійській версії документа автори використовують слова «конфлікт» і «українська криза».
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував «мирний план» Китаю. Він заявив, що до Пекіну немає великої довіри. Сі Цзіньпін досі не засудив вторгнення росії, а перед початком вторгнення підписав із путіним угоду про безмежне партнерство. Столтенберг нагадав про ознаки того, що КНР розглядає військову допомогу росії.
- У США відреагували на представлений Пекіном «мирний план» щодо України. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван вважає, що пропозиція Китаю могла би обмежитися першим пунктом — про повагу до суверенітету всіх країн. За його словами, КНР не використовує всі свої важелі, щоб реально допомогти зупинити війну.