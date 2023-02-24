«Лише думки». Зеленський прокоментував «мирний план» Китаю

Президент України Володимир Зеленський вважає, що представлений Китаєм «мирний план» — це не декларація або резолюція, а лише «думки». Він вважає позитивним той факт, що Китай почав говорити про Україну. Питання, що йде за словами від китайської сторони.

«Там говориться про територіальну цілісність, але не вказано, якої саме країни. Але наша цілісність порушена. Там говориться про ядерну безпеку. Це важливо. Це співпадає з інтересами світу», — заявив Зеленський.

На думку президента, ініціатором будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна, але так званий «мирний план Китаю — важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цьому процесі.

«Поки що я сприймаю це як сигнал. Я не знаю, що буде далі. Це залежить від наступних кроків. Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить — на нашому боці. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю росії. Для мене це дуже важливо, це пункт номер один... Я роблю все, щоб не допустити цього», — сказав Зеленський.

На думку президента, у «мирному плані» Китаю немає найголовнішого — поваги до територіальної цілісності, виведення всіх російських військ з території України.