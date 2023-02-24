Рада провалила голосування за розмитнення автомобілів у «Дії»

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти про розмитнення автомобілів у «Дії», повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт №7466 зі змінами до Податкового кодексу підтримали тільки 212 депутатів за 226 мінімально необхідних, а повʼязані з ним зміни до Митного кодексу (№7468) – лише 206 депутатів.

Також не вистачило голосів про повернення змін на повторне перше читання чи на доопрацювання автору ініціативи.

Ці документи покликані зробити доступною можливість розмитнення автомобілів через смартфон, у парламенті зареєстрували ще в червні 2022 року.

Ухвалення цих змін мали спростити розмитнення, бо система автоматично розраховувала б вартість на основі року виготовлення авто, типу двигуна та його обʼєму.

Міністерство фінансів не підтримало законопроєкти через потенційні втрати для бюджету. Аналогічної позиції дотримались і в комітеті з питань інтеграції України до Європейського Союзу.