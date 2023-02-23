Netflix знижує ціну підписки у понад 30 країнах, аби утримати кількість передплатників

Стримінговий сервіс Netflix зменшив ціну на свою підписку у понад 30 країнах, адже сподівається зберегти зростання числа підписників в умовах жорсткої конкуренції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зниження цін охоплює країни Близького Сходу, включаючи Ємен, Йорданію, Лівію та Іран; ринки Африки на південь від Сахари, включаючи Кенію, і такі європейські країни, як Хорватію, Словенію та Болгарію. Також зниження торкнеться Латинської Америки, включно з Нікарагуа, Еквадором і Венесуелою та деяких частин Азії, включаючи Малайзію, Індонезію, Таїланд і Філіппіни. Подекуди ціни зменшили на половину.

Netflix працює у більш ніж 190 країнах. Сервіс прагнув збільшити свою частку у нових міжнародних регіонах у міру насичення ринків США та Канади. Ще у січні керівники Netflix говорили про підвищення, а не зниження цін. У січневому звіті про прибутки та збитки співгенеральний директор Грег Пітерс сказав, що компанія шукає місця, де вони можуть дозволити собі підняти ціни.

Зміна цін Netflix є ознакою того, що великі стримери все ще намагаються визначити, які ціни забезпечать найкраще поєднання зростання кількості передплатників та доходів компанії. Споживачі можуть вибирати між місцевими кабельними провайдерами, регіональними потоковими сервісами та великими глобальними платформами. Netflix знижував ціни на свої послуги у минулому, особливо коли стикався з жорсткою конкуренцією або хотів швидше додавати користувачів (так було у 2021 році).