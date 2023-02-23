Міністр оборони Британії Бен Воллес розкритикував принца Гаррі за «вихваляння» кількістю вбитих талібів

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив принца Гаррі у «вихвалянні» кількістю вбитих ним людей під час військової служби в Афганістані.

Про це пише The Telegraph.

Бен Уоллес сказав, що одкровення принца Гаррі про підрахунок убивств у його мемуарах «спотворює» уявлення про те, що британська армія — це команда.

«Чесно кажучи, я думаю, що хвастощі такими підрахунками спотворюють той факт, що армія – це командна гра», — сказав міністр оборони.

Принц Гаррі проходить повз вертоліт Apache на базі «Кемп Бастіон» в афганській провінції Гільменд, 31 жовтня 2012 року. Getty Images / «Бабель»

Принц Гаррі зазнав різкої критики з боку високопоставлених військових діячів за викриття того, що він убив 25 бойовиків «Талібану». Багато хто попереджав, що він поставив під загрозу свою безпеку, а також безпеку інших. Критика від Бена Воллеса пролунала після того, як колишній міністр оборони лорд Джон Хаттон назвав коментарі принца Гаррі «недоречними та неправильними», а також назвав це одкровення «дуже серйозною помилкою», додавши, що це «не те, чого ми очікуємо від когось, хто обіймав керівні та відповідальні посади».

38-річний герцог Сассекський написав у своїх мемуарах, що в запалі бою він думав про людей, яких він убив, як про «шахові фігури», зняті з дошки, чим він не пишається і не соромиться. В американському ток-шоу він захищав своє рішення назвати кількість убивств, адже хотів «дати ветеранам простір, щоб без сорому поділитися своїм досвідом служби в армії».

«Моя мета і моя спроба поділитися цими подробицями — це зменшити кількість самогубств», — сказав він, заперечуючи, що «хвалився» цим числом.