Репера R. Kelly засудили до 20 років увʼязнення за дитячу порнографію. Він уже сидить за ґратами за сексуальні злочини та торгівлю людьми

Американського репера R. Kelly засудили до 20 років увʼязнення у справі про дитячу порнографію. У 2021 році федеральний суд Нью-Йорка відправив його за ґрати на 30 років за рекет і торгівлю людьми.

Про це пише CNN.

Прокуратура пропонувала для 56-річного репера 25 років увʼязнення після завершення 30-річного терміну. Захист заявив, що Келлі вже відбуває «де-факто довічне увʼязнення», і попросив можливість відбути будь-який вирок одночасно із 30-річним увʼязненням.

«Малоімовірно, що Келлі переживе свій 30-річний термін увʼязнення, немає жодних підстав вважати, що він знову вчинить злочин у 80 років», — зазначили адвокати.

Окружний суддя Гаррі Д. Лейненвебер вирішив, що 19 із 20 років увʼязнення Келлі відсидить одночасно з попереднім вироком, а один рік — після завершення 30-річного терміну.