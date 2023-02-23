Напередодні річниці війни Нацбанк представив памʼятну банкноту

До річниці повномасштабного російського вторгнення Національний банк представив памʼятну банкноту «Памʼятаємо! Не пробачимо». Вона присвячена боротьбі України проти російських загарбників та увічненню сили духу українського народу.

Про це НБУ оголосив 23 лютого.

Номінал банкноти — 20 гривень, її вже ввели в обіг. Вона є законним платіжним засобом. Тираж — 300 тисяч штук, з яких 200 тисяч — у сувенірній упаковці, 99,9 тисячі — у конвертах.

На лицьовому боці зображені троє українських військових, які встановлюють прапор України на тлі фрагментів карти України та прапорів країн, які її підтримують. Під лавровим вінком розміщено напис: «І на оновленій землі врага не буде».

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Придбати можна тут з 24 лютого. Надалі, у міру виготовлення банкноти додаватимуть до асортименту інтернет-магазину, щоб задовольнити потреби якомога більшої кількості клієнтів. Крім того, наприкінці березня банкнота надійде для продажу в банках.