В Англії на горищі знайшли дитячий лист короля Карла ІІІ, який він написав бабусі

В Англії, у графстві Уорвікшир пара знайшла на горищі дитячий лист, який написав король Карл ІІІ своїй бабусі.

Про це повідомляє CNN.

«Дорога бабусю, мені шкода, що ти хвора. Сподіваюся, тобі скоро стане краще», — написано на одному боці листа на папері Букінгемського палацу.

«З любовʼю від Чарльза», — написано з іншого боку, поряд із барвистими поцілунками та намальованими кульками.

Лист датовний 15 березня 1955 року, коли королю було шість років. Його знайшли всередині конверта, який був адресований від королеви Єлизавети II до королеви-матері.

Знахідку вже збираються продати на аукціоні, за неї очикують отримати $12 тисяч.

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«Він [лист] належав моєму покійному дідусеві Роланду Стокдейлу. Моя дружина сказала: “Вау, глянь на це!” Ми були приголомшені, але не впевнені, що це когось зацікавить. Я ще не зовсім розумію, як він отримав лист, написаний королем Карлом, коли той був хлопчиком», — розповів продавець, 49-річний керуючий фермою.

Роланд Стокдейл працював у поліції Лондону, де входив до особистої охорони королеви у 1950-х роках. Його тека з листом пилилася на різних горищах від 30 до 40 років, оскільки після його смерті передавалася членам сімʼї.

Пара виявила в папці також інші королівські памʼятні речі, зокрема запрошення на танці в замку Балморал, записку від королеви-матері, подарункові бирки, підписані королевою Єлизаветою II та принцом Філіппом, а також копію різдвяної передачі королеви 1956 року. З огляду на це представники аукціону припустили, що ці сувеніри подарували офіцеру, «оскільки він явно мав велику повагу».