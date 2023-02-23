Росіяни ставлять мешканцям окупованих територій України особливу позначку в паспортах

Росіяни ставлять особливу позначку у російських паспортах мешканців тимчасово окупованих територій України, які погодилися отримати документ від рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

Ця позначка свідчить про постійне проживання людини на окупованих територіях. Таких відміток у паспортах росіян немає, тож мітка дозволяє швидко ідентифікувати власника документа у росії, якщо він туди виїздить.

«Таким чином можемо констатувати, що навіть наявність паспорта рф не позбавляє мешканця ТОТ «особливого ставлення» з боку окупантів, адже фактично ця позначка вказує на нижчий ранг власника паспорта», — зазначають у Центрі національного спротиву.