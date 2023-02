Spotify запускає функцію DJ. Штучний інтелект розповідатиме слухачам про композиції й виконавців

Музична платформа Spotify запускає функцію DJ — персоналізований гід зі штучним інтелектом, який аналізуватиме музичний смак користувача та розповідатиме про композиції й виконавців.

Він пропонуватиме нову музику, а також допоможе згадати пісні, які вже давно не відтворювалися. Персональний DJ постійно оновлюватиме плейлисти на основі відгуків слухача.

Щоб створити DJ, у Spotify поєднали технологію персоналізації, голосу АІ і генеративного АІ з використанням технології OpenAI. Програма говоритиме голосом керівника культурного партнерства Spotify Ксавʼєра «Ікс» Джернігана, який раніше вів подкаст ранкового шоу Spotify The Get Up. Ось як він виглядатиме на екрані:

Наразі нова функція доступна англійською мовою для користувачів Spotify Premium у США та Канаді.