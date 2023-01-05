Spotify запустила функцію «музичної капсули». Її можна надіслати собі через рік

Музична платформа Spotify дозволила користувачам створити «музичну капсулу» і надіслати її собі через рік.

Для цього треба зайти на цей сайт зі свого телефону (якщо не працює, треба перевірити оновлення додатка) і обрати свій формат «капсули часу». Далі треба обрати пісні, щоб відповісти на такі запитання: «Пісня, під яку ви збираєтеся когось поцілувати цього року», «Пісня, яка нагадує вам про вашу кохану людину» та «Пісня, яку вам потрібно почути наживо у 2023 році».

Таку «музичну капсулу часу» можна створити до 31 січня, отримає її користувач у січні 2024 року. Функція доступна для безкоштовних та преміум-користувачів на пристроях iOS та Android.