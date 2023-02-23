Рада запровадила санкції проти всіх російських фінустанов на 50 років

Верховна Рада запровадила санкції проти усіх фінансових установ росії.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 325 нардепів. Санкції впроваджуються на 50 років. Їх застосують до всіх банків, які зареєстровані та знаходяться в росії, зокрема:

Центрального банку росії;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній, інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в рф.

Постанову про запровадження обмежувальних заходів вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.