Генштаб ЗСУ: Міноборони росії намагається витіснити Пригожина з інфопростору та створює власні ПВК

Міністерство оборони росії намагається витіснити засновника «ПВК Вагнера» Євгена Пригожина з інформаційного поля через зростання його впливу та скарги на військове керівництво. Там також хочуть на собі всі добровольчі та парамілітарні формування.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«У той час, як Пригожин відверто не згоден з втратою впливу та продовжує своє протистояння з Міністерством оборони рф, військове керівництво Кремля намагається встановити контроль над приватними військовими компаніями та іншими парамілітарними формуваннями», — сказав він.

За його словами, Міноборони росії намагається повністю замкнути на собі будь-яке забезпечення різних «добровольчих формувань». Йдеться про поставки зброї, снарядів, техніки, продовольства та медикаментів. Також російський уряд поширив вимоги про військово-лікарську комісію на всі «добровольчі формування».

«Міноборони рф взагалі намагається витіснити Пригожина з інформаційного поля. На цьому фоні активізувались альтернативні приватні військові компанії, зокрема, афілійована з Федеральною службою безпеки ПВК «Ястреб», — додав Громов.