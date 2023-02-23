Греція відмовилася передавати Україні комплекси С-300

Греція не передаватиме Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, оскільки це може послабити її власну протиповітряну оборону.

Про це в інтервʼю виданню ERT заявив міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос.

«Вони були куплені та прибули до Греції з конкретних причин, і поки ці причини існують, ми не погоджуватимемося на будь-яке послаблення нашої оборонної системи», — сказав Панайотопулос.

При цьому він уточнив, що підтримка російських систем стає дедалі складнішою. «Якщо ми дійдемо до моменту, коли неможливо підтримувати ці системи: ми або вирішимо проблему підтримки, або замінимо їх. Ми до цього ще не дійшли», — сказав міністр.