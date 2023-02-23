Світовий банк: Війна відкинула Україну на 15 років назад у питаннях бідності

Повномасштабне російське вторгнення відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності.

Про це заявив регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.

«Вторгнення в Україну — це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 млн українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності», — сказав він.

За його словами, ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи.

«Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну», — сказав він.