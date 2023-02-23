Окупанти за добу втратили в Україні майже 800 військових

Російські війська за добу втратили в Україні 790 своїх військових.
Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
Також Силам оборони вдалося знищити 56 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили близько 90 атак противника на цих напрямках.
- Протягом доби 21 лютого в Україні знищили 620 російських військових.
- Розвідка країн НАТО заявила, що росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України.