Міжнародна федерація журналістів призупинила членство росіян

Виконавчий комітет Міжнародної федерації журналістів вирішив призупинити членство в організації Союзу журналістів росії. Причиною цього стала російська агресія проти України.

Про це пише пресслужба МФЖ.

Міжнародна федерація журналістів може застосувати щодо своїх членів лише призупинення членства у звʼязку з порушенням статуту. Рішення про виключення ухвалює Всесвітній конгрес МФЖ.

«МФЖ — це організація, побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між спілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Союзу журналістів росії зі створення чотирьох своїх представництв на анексованих українських територіях явно зруйнували цю солідарність і посіяли розбіжності», — прокоментував очільник федерації Домінік Прадальє.

Він відхилив висловлені раніше критичні зауваження через те, що рішення ухвалювали надто довго, і закликав «знайти способи продовжувати підтримувати незалежних журналістів у росії та за її межами».

У рф висловили обурення таким рішенням і заявили, що воно зашкодить самій Міжнародній федерації журналістів, яка залишиться без членських внесків росіян.