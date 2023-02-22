На деокупованій Херсонщині на три дні вводять додаткові обмеження для цивільних

На деокупованих територіях Херсонської області 23—25 лютого запроваджують жорсткі обмеження для цивільних через можливі провокації з боку росіян.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Усі підприємства та установи комунальної форми власності перейдуть на дистанційну форму роботи. Виняток — критична інфраструктура.

Також в області обмежать видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях «Укрпошти».

Правоохоронці в регіоні посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей. Водночас «Пункти незламності» працюватимуть цілодобово.