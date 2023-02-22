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На деокупованій Херсонщині на три дні вводять додаткові обмеження для цивільних

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

На деокупованих територіях Херсонської області 23—25 лютого запроваджують жорсткі обмеження для цивільних через можливі провокації з боку росіян.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Усі підприємства та установи комунальної форми власності перейдуть на дистанційну форму роботи. Виняток — критична інфраструктура.

Також в області обмежать видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях «Укрпошти».

Правоохоронці в регіоні посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей. Водночас «Пункти незламності» працюватимуть цілодобово.

  • Міністерство освіти та науки рекомендувало всім навчальним закладам перейти на дистанційну форму навчання з 22 до 24 лютого 2023 року.