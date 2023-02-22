Російський авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов» нібито залишив сухий док після ремонту

Авіаносний крейсер рф «Адмірал Кузнєцов» нібито залишив сухий док після ремонту і модернізації в Мурманську, повідомляють пропагандистські ЗМІ. До бойового складу флоту його хочуть повернути у 2024 році.

Українська розвідка в січні цього року оцінювала його стан як критичний і казала про велику ймовірність його перекидання у разі виходу з доку. Проте російська пропаганда 21 лютого опублікувала відео з крейсером на буксировці.

«Адмірал Кузнєцов» у складі флоту рф з 1991 року. За цей час його ремонтували щонайменше сім разів. Загалом процес зайняв приблизно 13 років. Крейсер уперше брав участь у бойових діях у Сирії у 2016—2017 роках, після чого став на ремонт.

У 1995 та 1996 роках на крейсері сталися дві аварії під час походу, у 1998 році він розлив мазут, у 2002, 2006 та 2009 роках корабель горів разом із екіпажем, у 2016 році він «заглух», а у 2018 році на нього впав плавучий кран під час ремонту. У грудні 2019 та 2022 року «Адмірал Кузнєцов» знову горів.