Суд заарештував колишнього першого заступника мера Одеси у справі про злочинну організацію, яка контролювала міськраду

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього першого заступника мера Одеси. Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка контролювала посадовців Одеської міської ради.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Раніше, окрім першого заступника, підозру вручили керівнику апарату виконавчого комітету Одеської міськради та заступниці міського голови.

Усі троє є фігурантами справи про створення злочинної організації, яка контролювала майже всі питання економічного життя міста (взаємодію з забудовниками, закупівлі, діяльність комунальних підприємств).

Так, керівник апарату міської ради отримував від організаторів схеми щомісячно $15 тисяч за те, що земельна комісія ухвалювала рішення про відведення землі під будівництво потрібним людям, а також про внесення змін до бюджету міста. Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 він отримав хабарів на суму 2,4 мільйона гривень.

Перший заступник та заступниця міського голови Одеси отримали з березня по липень 2022 року від організаторів схеми 900 та 300 тисяч гривень відповідно. Перший заступник міського голови Одеси відповідав за рахунки щодо ремонту доріг у місті: заморожував виплати, аби підрядники давали хабар, щоб продовжити роботи. Також чиновник голосував за встановлення таких тарифів на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі, які відповідали інтересам злочинної організації.

Правоохоронці не називають імен фігурантів, але, за даними ЗМІ, йдеться про першого заступника мера Михайла Кучука, керівника апарату виконкому Олега Бриндака та заступницю міського голови Світлану Бедрегу.