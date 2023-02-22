СБУ виявила у Вінниці вербувальника до лав «ПВК Вагнера»

Служба безпеки викрила у Вінниці канал «рекрутингу» колишніх вʼязнів до лав російської приватної військової компанії «Вагнер».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У результаті спецоперації затримали російського агента, який підбирав «кандидатів» та вербував їх. За вступ до російської ПВК і участь у бойових діях зловмисник пропонував кожному «новобранцю» грошову винагороду у розмірі від $2 до $4 тисяч на місяць.

Агентом рашистів виявився місцевий рецидивіст, який 15 років провів за ґратами за розбій та групове зґвалтування. «Саме через широке коло звʼязків у кримінальному середовищі, в тому числі на території країни-агресора, на нього вийшов представник угруповання «Вагнера» і запропонував свою допомогу у війні проти України», — заявили в СБУ.

За вказівкою ворога вінничанин почав шукати кримінальників для залучення до складу приватної військової компанії рф. Під час обшуку у фігуранта виявили мобільні телефони і компʼютерну техніку з доказами його листування з «вагнерівцем».

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).