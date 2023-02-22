Росіяни за добу втратили в Україні 620 військових

Протягом доби в Україні знищили 620 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, українським військовим вдалося знищити 27 одиниць озброєння/військової техніки ворога. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.
- Протягом доби 20 лютого росіяни втратили у війні з Україною 760 військовослужбовців.
- Розвідка країн НАТО заявила, що росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України.