Росіяни за добу втратили в Україні 620 військових

Протягом доби в Україні знищили 620 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, українським військовим вдалося знищити 27 одиниць озброєння/військової техніки ворога. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Куземівка і Діброва Луганської області та Федорівка, Ягідне, Берхівка, Бахмут і Курдюмівка на Донеччині.