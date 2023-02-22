Bloomberg: США нададуть Україні керовані боєприпаси з радіусом дії понад 70 км

США надають Україні боєприпаси дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, виготовлені компанією Boeing, які здатні вражати цілі на відстані 72 км.

Про це пише Bloomberg.

Пентагон офіційно не визнав, що надсилає модифіковану версію Joint Direct Attack Munition (JDAM), заявивши лише, що надсилатиме «точні авіаційні боєприпаси» в рамках пакета вартістю $1,85 мільярда, оголошеного 21 грудня. Але два джерела підтвердили, що мова йде про JDAM.

JDAM-ER можна прикріпити до некерованих бомб. Після падіння бомба розгортає крила, що дозволяє їй планерувати на відстань до 72 км і фактично втричі збільшує радіус дії таких бомб. Видання зазначає, що надання таких боєприпасів свідчить про те, що США та Україна розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, які використовує ЗСУ, можуть запускати JDAM-ER.