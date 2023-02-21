Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства в Запоріжжі. Серед них — єдиний у Європі виробник губчастого титану

Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства в Запоріжжі: «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» і «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
Про це Фонд державного майна оголосив 21 лютого.
Кожне з підприємств стане перспективним активом для майбутніх інвесторів, адже:
- «Запорізький титано-магнієвий комбінат» — єдиний у Європі виробник губчастого титану;
- «Кремнійполімер» — єдиний в Україні виробник кремнійорганічної продукції (силіконів);
- «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» — колишній флагман алюмінієвої промисловості, єдиний виробник первинного алюмінію.
«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» зазнав занепаду у 2001 році з приходом нового власника — компанії з росії, яка вважалася одним з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Через невиконання інвестзобовʼязань у 2015 році контрольний пакет акцій підприємства (68,01%) повернули в державну власність та передали до управління Фонду державного майна України.
- 24 травня 2022 року «Запорізький титано-магнієвий комбінат» остаточно повернули у власність держави. Раніше підприємство частково перебувало під контролем кіпрської офшорної компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», афілійованої з бізнесменом Дмитром Фірташем.