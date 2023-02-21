Фонд держмайна готує до приватизації три підприємства в Запоріжжі. Серед них — єдиний у Європі виробник губчастого титану

«Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» зазнав занепаду у 2001 році з приходом нового власника — компанії з росії, яка вважалася одним з найбільших у світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Через невиконання інвестзобовʼязань у 2015 році контрольний пакет акцій підприємства (68,01%) повернули в державну власність та передали до управління Фонду державного майна України.

24 травня 2022 року «Запорізький титано-магнієвий комбінат» остаточно повернули у власність держави. Раніше підприємство частково перебувало під контролем кіпрської офшорної компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», афілійованої з бізнесменом Дмитром Фірташем.