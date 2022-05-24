Запорізький титано-магнієвий комбінат остаточно повернули у власність держави

Касаційний цивільний суд у складі Верховного суду затвердив остаточну націоналізацію Запорізького титано-магнієвого комбінату. Раніше підприємство частково перебувало під контролем кіпрської офшорної компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед», афілійованої з бізнесменом Дмитром Фірташем.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У період з 2013 до 2015 року «Толексіс Трейдінг Лімітед» мала вкласти $110 млн у модернізацію виробництва, а пізніше зʼясувалося, що комбінат передали в управління наближеного до інвестора менеджменту. Останні, у свою чергу, більшість із залучених інвестицій витратили на погашення раніше створених заборгованостей ДП «ЗТМК» за енергоносії та перед кредиторами, повʼязаними з DF Group. Згодом виявилось, що «Толексіс Трейдінг Лімітед» входила до DF Group.

Пізніше через офшорні фірми ці гроші вивели з України, а на модернізацію виробництва у висновку виділили усього 20 млн грн.