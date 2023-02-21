У Бельгії українських військових вчать керувати підводними безпілотниками

У Бельгії українські військові навчаються керувати підводними безпілотниками, які передадуть Збройним силам України.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

Группа українських військових прибула до Бельгії в першій декаді лютого на навчання, які проводять у рамках тренувальної місії Європейського Союзу. Тренування організувало Міністерство оборони Королівства Бельгії.