У Бельгії українських військових вчать керувати підводними безпілотниками

У Бельгії українські військові навчаються керувати підводними безпілотниками, які передадуть Збройним силам України.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Группа українських військових прибула до Бельгії в першій декаді лютого на навчання, які проводять у рамках тренувальної місії Європейського Союзу. Тренування організувало Міністерство оборони Королівства Бельгії.
- Підводні апарати R7 виробляє компанія ECA Robotics Belgium. Ці апарати можуть працювати над різними задачами на глибині до 300 метрів, зокрема робити огляд, технічне обслуговування та відновлення підводних об'єктів.
- 2 лютого Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз навчить ще 15 тисяч українських військових, довівши загальну кількість навченого особового складу EUMAM до 30 тисяч.