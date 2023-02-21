Delfi: ЄС не може знайти заморожені €300 мільярдів російського Центробанку, які хочуть віддати Україні

Європейський Союз досі не може знайти заблоковані €300 мільярдів російського Центробанку, які заморозили на початку вторгнення в Україну. У ЄС хочуть передати ці гроші на відновлення України.

Про це пише Delfi з посиланням на власні джерела.

У вівторок 45 депутатів Європейського парламенту направили лист керівникам ЄС із вимогою створити єдиний реєстр заблокованих у Євросоюзі коштів Центробанку рф і російських олігархів із зазначенням сум і місцеперебування цих коштів. Вони наголосили, що досі такого реєстру не існує, і вимагають, щоб Єврокомісія спонукала країни-члени ЄС ділитися з нею інформацією про заарештовані російські гроші, аби «мати ясну картину ситуації».

Джерела видання кажуть, що європейська фінансова влада, попри її заяви про блокування €300 мільярдів, що належать Центробанку росії, досі не змогла знайти ці кошти. Оцінка заблокованих активів базувалася лише на заявах самої росії, тому насправді вони можуть бути значно меншими.

Проблеми з пошуком цих активів можуть бути повʼязані зі структурою управління російськими іноземними активами — можливо, вона набагато складніша, ніж вважалося раніше.