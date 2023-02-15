В ЄС створили робочу групу з використання заморожених активів рф для відновлення України

Посли Європейського Союзу схвалили створення робочої групи з використання заморожених російських активів для відновлення України.
Про це повідомляється у Twitter шведського головування в Раді ЄС.
Група проведе «юридичний, фінансовий, економічний і політичний аналіз можливостей використання заморожених російських активів», йдеться в заяві.
Частина цієї роботи включатиме отримання «чіткішого уявлення» про те, де розташовані російські державні активи та їхню загальну вартість.
Наразі Швеція головує в ЄС. Напередодні Reuters повідомило, що спеціальну групу очолить Андерс Анлід, голова Національної торгової ради Швеції, яка є урядовою агенцією. За словами Анліда, серед ключових активів будуть кошти російського центрального банку, які, як очікується, становитимуть «десятки мільярдів доларів».
- Після початку великої війни США, ЄС і країни «Великої сімки» заявили про блокування половини російських золотовалютних резервів або близько $300 млрд. Раніше Єврокомісія запропонувала перевести активи в фонд, де ними можна було б керувати задля отримання прибутку. Нині держави-члени ЄС мають законні повноваження тимчасово використати активи російського центрального банку на суму не менше €33,8 млрд для оплати відновлення України.