В Ірані нападнику на письменника Салмана Рушді запропонували земельну ділянку за «сміливий вчинок»

Іранський фонд пообіцяв тисячу квадратних метрів сільськогосподарської землі чоловіку, який напав на письменника Салмана Рушді 12 серпня 2022 року.
Про це пише Reuters.
У нападі та замаху на вбивство звинувачують 24-річного Хаді Матара з Фервʼю, штат Нью-Джерсі, хоча він не визнав себе винним.
«Ми щиро вдячні за сміливий вчинок молодому американцеві, який зробив мусульман щасливими, засліпивши одне око Рушді та вивівши з ладу одну з його рук. Тепер Рушді не більше ніж живий мертвий, і на честь цього відважного вчинку близько тисячі квадратних метрів сільськогосподарської землі буде передано в дар цій людині або будь-кому з її законних представників», — зазначив секретар Фонду реалізації фетв імама Хомейні Мохаммад Есмаїл Зарі.
- У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато хто з мусульман вважає її богохульством. У 1989 році тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав указ, у якому закликав до смерті Рушді. В Ірані за вбивство письменника пропонують винагороду — $3,3 мільйона.
- У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.
- 12 серпня, коли Рушді читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква у Нью-Йорку, на сцену піднявся чоловік і почав завдавати письменнику ударів кулаками та ножем. Нападника затримала поліція.
- Літературний агент письменника Ендрю Вайлі заявив, що автор втратив одне око та можливість користуватися рукою. За його словами, Рушді отримав три серйозних поранення в шию та ще 15 поранень у груди та тулуб.
- У жовтні 2022 року Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранської організації, яка обіцяла гроші за вбивство письменника Салмана Рушді.