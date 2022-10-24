Напад на Салмана Рушді: письменник втратив око

Письменник Салман Рушді, на якого в серпні напали в США, втратив око.

Про це пише Politico.

Літературний агент письменника Ендрю Вайлі заявив, що автор втратив одне око та можливість користуватися рукою. За його словами, Рушді отримав три серйозні поранення в шию та ще 15 поранень у груди та тулуб під час нападу.

Після нападу Рушді перебував у лікарні Пенсильванії, де його ненадовго підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Напад стався 12 серпня, коли Рушді читав лекцію в освітньому центрі Чаутоква Нью-Йорку. На сцену піднявся чоловік і почав бити письменника кулаками та ножем. Нападника затримала поліція.

У 1988 році в Ірані заборонили книгу Салмана Рушді «Сатанинські вірші». Багато мусульман вважають її богохульством. У 1989 році тодішній лідер Ірану аятола Рухолла Хомейні видав указ, у якому закликав до смерті Рушді. В Ірані за вбивство письменника пропонують винагороду — $3,3 мільйона.

Уряд Ірану вже давно дистанціювався від указу Хомейні, але в суспільстві збереглися настрої проти Рушді. У 2012 році напівофіційний іранський релігійний фонд збільшив винагороду за вбивство Рушді з $2,8 мільйона до $3,3 мільйона.

Тоді Рушді відкинув цю загрозу, заявивши, що «немає жодних доказів», що люди зацікавлені у ​​винагороді. Письменник опублікував мемуари «Джозеф Антон», у яких розповідає про іранський указ. Назва книги походить від псевдоніма, який Рушді використовував, коли переховувався.