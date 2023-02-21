Суд постановив примусово доставити нардепа Шахова на засідання. Його підозрюють у приховуванні майна на 88 млн грн

Вищий антикорупційний суд постановив примусово доставити на засідання нардепа з групи «Довіра» Сергія Шахова після його чергової неявки. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації на суму майже 88 млн гривень.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснює, що нардеп без поважних причин не зʼявляється на судові засідання. Зокрема, 22 листопада минулого року ВАКС зобовʼязував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обовʼязку підкоритися законним вимогам суду.

17 січня 2023 року суд знову оштрафував нардепа, цього разу на 10,7 тис. грн. А 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання. Зважаючи на неявку, суд постановив доставити Шахова до суду. Наступне засідання призначене на 1 березня.

Шахова підозрюють у декларуванні недостовірних відомостей — у декларації за 2020 рік він не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київській області та офіс, що перебували у його користуванні. Також він не надав інформацію про майно та доходи, власником яких є особа, з якою він повʼязаний спільним побутом, має взаємні права та обовʼязки. Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.