Опитування: За рік вторгнення віра в перемогу серед українців зросла до 95%

За рік повномасштабного вторгнення українці стали більш впевненими у воєнній перемозі. Нині 95% вірять у це, тоді як у січні 2022 року такої думки дотримувалися 56% респондентів.

Про це свідчать результати опитування «Як війна змінила мене та країну. Підсумки року», який провела група «Рейтинг».

Більшість опитуваних (63%) вважають, що для перемоги потрібно пів року або й більше.

Головна емоція, яку відчувають респонденти, думаючи про Україну — гордість. Внаслідок повномасштабного вторгнення і спротиву українського народу цей показник виріс більш ніж удвічі — з 34% у 2021 році до 75% у 2022-му.

Загалом війна сприяла підвищенню довіри громадян до державних інституцій. Довіра до Збройних сил України зросла з 65 до 97%, до президента — з 36 до 90%.

За даними опитування, 22% українців за рік війни перейшли на постійне або часте використання української мови. Зокрема, 45% серед російсько- та двомовних почали частіше говорити українською, 18% — постійно, 17% — часто. Згідно з останніми даними, 60% розмовляють українською мовою вдома, що є найвищим показником, починаючи з 2012 року.

«Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% підтримують вступ України в Європейський Союз, 86% — в НАТО», — кажуть соціологи.