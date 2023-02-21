У Києві з 21 лютого триватимуть військові навчання — відпрацьовуватимуть захист столиці від вторгнення

З 21 лютого у Києві декілька днів триватимуть навчання сил і засобів оборони столиці.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За сценарієм навчань, ворог проводить наступальну операцію з північного напрямку. Завдання сил і засобів оборони Києва — під керівництвом командувача відпрацювати весь комплекс завдань з оборони столиці. Окрім того, під час тренувань українські військові планують провести навчання із захисту цивільного населення в умовах бойових дій.

«Наголошуємо, це заплановане тренування угрупування сил і засобів оборони Києва. Наразі загроза нападу на столицю з півночі є мінімальною. Ситуація стабільна та контрольована. Вірте у Збройні сили України! Слава Україні!» — заявив начальник КМВА Сергій Попко.