Росіяни втратили за добу в Україні 760 військових

Протягом доби росіяни втратили у війні з Україною 760 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Крім того, українським військовим вдалося знищити 30 одиниць техніки ворога. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка — Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Марʼїнка на Донеччині.