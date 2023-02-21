Росіяни втратили за добу в Україні 760 військових

Протягом доби росіяни втратили у війні з Україною 760 військовослужбовців.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
Крім того, українським військовим вдалося знищити 30 одиниць техніки ворога. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка — Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Марʼїнка на Донеччині.
- Протягом доби 19 лютого в Україні знищили 820 російських військових.
- Розвідка країн НАТО заявила, що росія втрачає щонайменше дві тисячі військових, намагаючись завоювати кожні 100 метрів території на сході України.