AP: На виставці в Абу-Дабі росія продає зброю — на тлі війни в Україні

В Обʼєднаних Арабських Еміратах на виставці зброї представлена росія з її експонатами — від автоматів Калашнікова до ракетних систем.

Про це повідомляє Associated Press.

Ідеться про Міжнародну оборонну виставку і конференцію, яку проводять у столиці ОАЕ, місті Абу-Дабі. Щоб дістатися російського виставкового намету, відвідувачі мали залишити Національний виставковий центр Абу-Дабі та перейти підвісним мостом на відкритий майданчик.

У російському наметі відеоекран демонстрував «міць московських зенітно-ракетних комплексів», подібних до тих, якими бʼють по Україну. Також на заході показали автомати Калашнікова та ракети. Поруч із наметом «Вертольоти росії» рф продемонструвала кілька своїх цивільних літаків.