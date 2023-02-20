AP: На виставці в Абу-Дабі росія продає зброю — на тлі війни в Україні

В Обʼєднаних Арабських Еміратах на виставці зброї представлена росія з її експонатами — від автоматів Калашнікова до ракетних систем.
Про це повідомляє Associated Press.
Ідеться про Міжнародну оборонну виставку і конференцію, яку проводять у столиці ОАЕ, місті Абу-Дабі. Щоб дістатися російського виставкового намету, відвідувачі мали залишити Національний виставковий центр Абу-Дабі та перейти підвісним мостом на відкритий майданчик.
У російському наметі відеоекран демонстрував «міць московських зенітно-ракетних комплексів», подібних до тих, якими бʼють по Україну. Також на заході показали автомати Калашнікова та ракети. Поруч із наметом «Вертольоти росії» рф продемонструвала кілька своїх цивільних літаків.
Російські офіційні особи не давали журналістам Associated Press увійти до свого намету. Приблизно за годину журналісти АР побачили, як із намету вийшов міністр торгівлі та промисловості росії Денис Мантуров. Він перебуває під санкціями США та Британії, при цьому Лондон описує його як «відповідального за нагляд за російською збройовою промисловістю й оснащення мобілізованих військ» у війні з Україною. Сам Мантуров назвав війну рекламою російської зброї.
Російське державне інформаційне агентство ТАСС писало, що делегація планує показати на виставці «200 перспективних зразків для всіх видів збройних сил».
Виставка IDEX — одна з найбільш представницьких міжнародних виставок озброєнь, технологій безпеки від провідних виробників з усього світу, що проводиться раз на два роки. IDEX вважається одним з найавторитетніших майданчиків у світі та найбільшим на Близькому Сході.