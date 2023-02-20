Справи Майдану: Офіс генпрокурора за рік повідомив про підозру 27 людям та скерував до суду 25 справ

Офіс генерального прокурора за минулий рік у «справах Майдану» оголосив про підозру ще 27 людям. Також прокурори скерували до суду 25 обвинувальних актів проти 55 підозрюваних.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

Серед нових підозрюваних опинився колишній заступник міністра внутрішніх справ, який сприяв наданню недозволених для використання в Україні спеціальних засобів російського виробництва та своїми діями забезпечив усунення перешкод для їх застосування.

Крім цього, у 2022 році прокурори отримали дозволи суду на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно 26 підозрюваних. Серед них два високопосадовці — колишній президент України та заступник секретаря РНБО України.

Також прокурори скерували до суду обвинувальні акти стосовно 55 людей. Серед них — колишній міністр внутрішніх справ, його заступник та директор Департаменту матеріального забезпечення МВС України за фактом перевищення влади та службових повноважень під час поставки із рф спеціальних засобів. Також вони скерували обвинувальний акт стосовно пʼяти так званих тітушок за фактом умисного вбивства журналіста Вʼячеслава Веремія.

Водночас керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у звʼязку з масовими протестами у 2013—2014 роках, Олексій Донський нещодавно розповів, що у майже половини кримінальних проваджень у «справах Майдану» наприкінці 2023 і початку 2024 років спливають строки давності.