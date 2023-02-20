За добу росіяни втратили в Україні 820 військових

Протягом доби в Україні знищили 820 російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також українські військові знищили 40 одиниць техніки ворога, серед яких — бойовий літак.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Васюківка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут та Іванівське Донецької області.