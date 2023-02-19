«Талібан» планує перетворити іноземні військові бази на зони для бізнесу

В Афганістані рух «Талібан» планує перетворити колишні іноземні військові бази на спеціальні економічні зони для розвитку бізнесу.

Про це пише Reuters.

«Після ретельного обговорення було вирішено, що Міністерство промисловості та торгівлі має поступово взяти під контроль військові бази іноземних сил, які залишилися, з наміром перетворити їх на спеціальні економічні зони», — заявив виконуючий обов’язки віце-прем’єр-міністра Абдула Гані Барадар.

Таліби заявили, що вони зосереджені на збільшенні економічної самодостатності шляхом торгівлі та інвестицій.

Інвестори зберігають занепокоєння серіями терористичних атак в Афганістані, зокрема на один із готелів, популярний серед китайських бізнесменів. Відповідальність за теракт взяла на себе «Ісламська держава». Однак у Світовому банку зазначили, що у 2022 році експорт з Афганістану зріс, і «Талібану» вдалося зберегти стабільні доходи.