Таліби підпишуть контракт з Китаєм щодо видобутку нафти. Це їхня перша угода з іноземною компанією з моменту захоплення влади

Влада Афганістану, яку рік тому захопили таліби, має підписати контракт з китайською компанією на видобуток нафти з басейну Амударʼї.

Про це повідомляє Reuters.

Контракт підпишуть з Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC). Це буде перша велика угода щодо видобутку державних ресурсів, яку керівництво «Талібану» підписало з іноземною компанією.

«Нафтовий контракт щодо Амударʼї — це важливий проєкт між Китаєм і Афганістаном», — заявив на пресконференції посол Китаю Ван Юй.

Згідно з 25-річний контрактом, китайська компанія інвестуватиме в Афганістан $150 мільйонів на рік, повідомив офіційний представник талібської адміністрації Забіхулла Муджахид. Інвестиції за три роки збільшаться до $540 мільйонів.

Китайська державна компанія National Petroleum Corp (CNPC) ще у 2012 році підписала контракт з попереднім, законним, урядом Афганістану на видобуток нафти в басейні Амударʼї. На той час в Амударʼї було до 87 мільйонів барелів сирої нафти.